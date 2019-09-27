В Петрозаводске прогремит салют в честь 75-летия освобождения Карелии

В субботу, 28 сентября, на площади Кирова отпразднуют 75-летию освобождения Карелии от фашистской оккупации, сообщил в администрации Петрозаводска.

Для петрозаводчан и гостей города с 14.00 будут работать интерактивные площадки, выставки, представляющие историю Карельского фронта.

На площади Кирова всех желающих угостят солдатской кашей и чаем из полевой кухни, пригласят поучаствовать в интеллектуальных играх и викторинах, познакомиться с военной техникой.

В 17.00 к площади Кирова подойдут участники Молодежного марша памяти и начнется большой праздничный концерт. В программе – выступления ансамблей "Зоряйне", "Петроглиф", солистов Музыкального театра.

Зрители увидят театрализованно-концертную программу "Руны Карельского фронта", подготовленную при участии Национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле", профессиональных актеров и солистов республики.

Торжества на площади Кирова завершатся в 20.00 праздничным салютом.