В Петрозаводске проходит "Безопасное колесо 2019"

"Престиж" и КМ Авто Официальный дилер Renault участвуют!

В этом году в традиционных соревнованиях юных инспекторов движения "Безопасное колесо 2019" будут участвовать восемь команд из разных районов Карелии.

Торжественного открытие мероприятия и концерт по этому поводу состоялись в Колледже технологии и предпринимательства, а жюри уже начало оценивать первые выступления команд.

Теперь в течение нескольких дней школьникам предстоит продемонстрировать судьям знание ПДД, навыки оказания первой доврачебной помощи, а также мастерство управления велосипедом.

В церемонии приняла участие директор автошколы "Престиж" Жанна Беляева. Уже не первый год школа – партнер соревнований, помогающий с организацией мероприятия в Петрозаводске. Кроме того, "Престиж" активно участвует в формировании призового фонда "Безопасного колеса". В краткой речи, обращенной к участникам, Жанна Беляева выразила поддержку движению, отметила его важность и призвала к расширению его рядов.

Движение ЮИД существует с 1973 года. Изначально главной задачей движения считалось активное участие в пропаганде Правил дорожного движения среди детей и подростков в возрасте 12-16 лет. Соревнования юных инспекторов движения проводятся ежегодно.

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