В Петрозаводске проходит двойной рейд Госавтоинспекции

Водителей ждут массовые проверки на дорогах карельской столицы.
Сегодня, 11 ноября, в Петрозаводске сотрудники ГАИ проведут сразу два массовых рейда. Они будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения и следить за соблюдением правил перевозки детей.
В рамках мероприятия «Контроль трезвости» инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей. За этот год в городе произошло 48 ДТП с их участием, в 11 авариях пострадали люди.
Одновременно полицейские проверят, как водители перевозят детей. Инспекторы проследят, чтобы маленькие пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности и находились в специальных удерживающих устройствах. За перевозку детей без автокресел грозит штраф 3000 рублей.
Все инспекторы работают с персональными видеорегистраторами, записи с которых могут стать доказательствами нарушений. О нетрезвых водителях можно сообщить в дежурную часть ГАИ по телефонам: 715-900 или 78-44-44.
Ранее житель Петрозаводска был оштрафован на 200 тысяч рублей за управление электровелосипедом в пьяном виде.