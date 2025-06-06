В Петрозаводске проходит двухдневный рейд ГАИ

27 и 28 июня в столице Карелии проведут рейд «Контроль трезвости».

Полицейские будут проверять водителей на предмет алкогольного опьянения и других нарушений ПДД.

ГИБДД напоминает, что нетрезвое вождение значительно повышает риск аварий. Все сотрудники ДПС сейчас работают с видеорегистраторами — эти записи могут стать доказательствами в делах о нарушениях.

Водителям советуют соблюдать правила и отказаться от управления автомобилем в состоянии опьянения. Жителям республики также напомнили про наказание за управление автомобилем в состоянии опьянении и отказ от медицинского освидетельствования — лишение водительского удостоверения на срок до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей.