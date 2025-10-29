В Петрозаводске проходит «Контроль трезвости»

Водителей ждут массовые проверки на дорогах карельской столицы.
В Петрозаводске сегодня, 30 октября, проходит профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Сотрудники Госавтоинспекции будут массово проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.
Мероприятие направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Автомобилистам напомнили, что инспекторы ДПС используют персональные носимые видеорегистраторы. Записи с которых могут служить доказательствами при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Горожане могут сообщать о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями по телефонам дежурной группы Госавтоинспекции: 715-900 или 78-44-44.
Напомним, за минувшие выходные в Петрозаводске 18 водителей отстранены от управления.