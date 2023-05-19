В Петрозаводске проходит масштабный форум камнеобработчиков

В Петрозаводске проходит второй карельский международный форум по камнеобработке «Карелфорум – 2023».

С 22 по 26 мая в Петрозаводске в трех выставочных павильонах комплекса «СТК-ЭКСПО» при поддержке правительства республики и ассоциации камнеобрабатывающих производственных организаций проходит второй карельский международный форум по камнеобработке «Карелфорум – 2023».



На площади более шести тысяч квадратных метров организаторы демонстрируют оборудование и инструмент для горнопромышленного комплекса, готовую продукцию камнеобрабатывающих предприятий.



«Большинство компаний планирует, или уже развивает действующее производство по камнеобработке, - заявил на открытии форума глава республики Артур Парфенчиков. - И наш первый в России технопарк в этой отрасли за прошлый год практически вдвое увеличил свои объемы. Сегодня мы видим, что мы прошли первый этап развития, нам сегодня этого уже недостаточно. И уже возникла идея разработки масштабного промпарка по камнеобработке».





Отдельный интерес достижения камнеобрабатывающей промышленности республики вызывают у иностранных гостей форума. Так, чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Дмитрий Крутой отметил, что в эти дни в Петрозаводске работает большая дипмиссия из дружественной республики, деятельность которой направлена на расширение экономических связей между Белорусью и Карелией.



«Сейчас появляются новые направления нашего сотрудничества, которые будут обсуждаться во время нашего масштабного визита на всех уровнях. Традиционно, это камне- и лесообработка, целлюлозно-бумажная промышленность. Нужно поработать вместе и в области сельского хозяйства, в сфере рыбоводства и аквакультуры», - отметил посол.



Как отметил на форуме вице-премьер по развитию экономики Дмитрий Родионов,«Карелфорум – 2023» должен способствовать притоку инвестиций в республику для реализации новых проектов, а также установлению новых партнерских связей для экспорта карельской продукции на новые рынки сбыта.