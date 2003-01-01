В Петрозаводске проходит рейд для предотвращения ДТП с пешеходами

Госавтоинспекция проводит трехдневное профилактическое мероприятие.
В Петрозаводске с 7 по 9 октября Госавтоинспекция проводит рейд «Пешеход», направленный на предупреждение аварий с участием пешеходов.
За первые девять месяцев 2025 года в городе зарегистрировано 46 таких ДТП, в которых один пешеход погиб и 46 получили травмы. 18 аварий зафиксировано на пешеходных переходах, там пострадали 19 человек. Более половины ДТП произошли по вине водителей.
За этот же период к административной ответственности за нарушение ПДД были привлечены более 1500 пешеходов.
В рамках мероприятия автоинспекторы проводят разъяснительную работу. Пешеходам напоминают о необходимости убеждаться в безопасности перед переходом проезжей части. Водителей призывают быть внимательнее около пешеходных переходов, заблаговременно снижать скорость и быть готовыми пропустить людей.
Напомним, на днях в Петрозаводске школьницу сбили прямо на «зебре». 14-летняя девушка-подросток переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.