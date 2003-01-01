В Петрозаводске проходит рейд «Столкновение»

Автомобилистов на неделе ждут массовые проверки.

На этой неделе в Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Столкновение». Его цель — снизить количество дорожно-транспортных происшествий в городе.

Сотрудники ГАИ проводят разъяснительные беседы с водителями. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными за рулем

За первые семь месяцев 2025 года в Петрозаводске произошло 124 ДТП. В этих авариях погибли четыре человека, а 151 получили травмы разной степени тяжести. Чаще всего аварии происходят из-за столкновений транспортных средств — таких случаев зарегистрировано 55.

Основными причинами ДТП стали выезд на встречную полосу, управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение правил проезда перекрестков и несоблюдение сигналов светофора.