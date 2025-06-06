В Петрозаводске проходят массовые проверки водителей

Госавтоинспекция проводит профилактический рейд.

Сегодня, 9 июля, в Петрозаводске сотрудники ГАИ проводят массовые проверки соблюдения правил перевозки детей.

Инспекторы будут следить, чтобы водители использовали детские кресла и ремни безопасности для юных пассажиров. Во время рейда полицейские также проведут разъяснительные беседы с водителями о важности соблюдения правил перевозки детей.

Госавтоинспекция напоминает, что за перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен штраф 3000 рублей.

В ведомстве подчеркнули, что дети — самые уязвимые участники дорожного движения, и их безопасность зависит от взрослых.