В Петрозаводске проходят массовые проверки водителей

Сегодня, 31 июля, в Петрозаводске проходит профилактический рейд «Контроль трезвости».

Сотрудники ГАИ будут выявлять водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Как сообщили в Госавтоинспекции, все проверки будут фиксироваться с помощью персональных видеорегистраторов. Эти записи могут стать доказательствами при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Горожане могут сообщать о нетрезвых водителях по телефонам дежурной группы ГАИ: 715-900 или 78-44-44. В ведомстве напомнили, что вождение в пьяном виде значительно увеличивает риск серьезных ДТП.