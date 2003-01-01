В Петрозаводске проходят массовые проверки водителей

Госавтоинспекторы ловят в карельской столице нетрезвых автомобилистов.

Сегодня, 28 августа, в Петрозаводске проводят рейд «Контроль трезвости». Сотрудники ГАИ массово проверяют водителей на состояние алкогольного опьянения.

Мероприятие направлено на профилактику ДТП и пресечение нарушений правил дорожного движения. Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в нетрезвом виде значительно увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.

Сотрудники ДПС будут работать с персональными видеорегистраторами, записи с которых могут использоваться как доказательства при административных нарушениях.

Горожане могут сообщать о нетрезвых водителях по телефонам дежурной группы ГАИ по телефонам 715-900 или 78-44-44.

Напомним, ранее Карелия вошла в число регионов с наибольшей аварийностью на дорогах.