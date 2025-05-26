В Петрозаводске проходят массовые проверки водителей

Автоинспекторы проверяют, правильно ли горожане перевозят маленьких пассажиров.

Сегодня, 4 июня, в столице Карелии проходят массовые проверки соблюдения правил перевозки детей. Об этом сообщили в ГАИ республики.

Автоинспекторы будут массово останавливать автомобили и смотреть, как водители перевозят маленьких пассажиров.

Во время рейда полицейские также будут раздавать памятки и объяснять водителям важность использования ремней безопасности для всех пассажиров.

«В авариях дети-пассажиры страдают больше всех. Их безопасность полностью зависит от взрослых», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Сотрудники напоминают, что детей нужно перевозить только с использованием специальных кресел или удерживающих устройств. За нарушение этого правила водителю грозит штраф 3 тысячи рублей.