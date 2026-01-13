В Петрозаводске проходят сразу два массовых рейда Госавтоинспекции

Водителей ждут проверки на дорогах карельской столицы.
В среду, 14 января, Госавтоинспекция Петрозаводска проведет на дорогах города два масштабных профилактических мероприятия.
Как рассказали в пресс-службе ГАИ, первый рейд — «Контроль трезвости». Инспекторы будут массово останавливать автомобили, чтобы проверить водителей на состояние опьянения. О нетрезвых водителях просят сообщить по телефонам дежурной группы: 715-900 или 78-44-44.
Также сегодня будут проверять правила перевозки детей. Сотрудники проверят, используют ли водители детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Нарушение правил перевозки детей влечет за собой административный штраф в размере 5000 рублей.
