В Петрозаводске произошел пожар в общежитии

В пятиэтажке на улице Щорса вечером произошло возгорание.
Вчера, 10 сентября, в Петрозаводске случился пожар в пятиэтажном общежитии на улице Щорса. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 16:49.
На место происшествия выезжали девять пожарных и три единицы техники. Огонь повредил стену, холодильник и плиту на общей площади четыре квадратных метра.
Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания сейчас устанавливаются.
