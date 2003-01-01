В Петрозаводске произошло 35 ДТП с участием пешеходов

С начала года в городе произошло 35 аварий с участием пешеходов, в которых пострадали 35 человек.
12 из этих ДТП случились непосредственно на пешеходных переходах.
Инспекторы ежедневно проводят профилактические беседы, объясняя правила безопасного перехода дороги. Нарушителей привлекают к административной ответственности.
За один только четверг сотрудники ГИБДД Петрозаводска пресекли 22 нарушения ПДД пешеходами.
Напомним, 13 августа в Петрозаводске в 09:40 в районе дома № 36-б по улице Правды водитель легкового автомобиля сбил 70-летнего пешехода.