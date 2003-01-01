В Петрозаводске произошло ДТП с участием трёх автомобилей

5 января 2026 года, около 23:16, на перекрёстке улиц Горького и Красноармейской в Петрозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей.

Момент аварии был зафиксирован камерами социальных проектов «Мой дом» и «Мой город», сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Водитель продолжил движение по улице Горького на мигающий зелёный, вследствие чего столкнулся со встречным автомобилем, совершающим маневр на улицу Красноармейскую и «режущий» угол поворота. Следующая на слишком короткой дистанции за встречным автомобилем и не успевшая затормозить машина также врезалась и стала третьим участником дорожно-транспортного происшествия.

В связи с инцидентом водителям напоминают о ключевых правилах безопасности:

— Мигающий зелёный сигнал светофора информирует о скором включении запрещающего сигнала. При приближении к большим перекрёсткам на мигающий зелёный целесообразно снизить скорость и остановиться;

— Соблюдайте скоростной режим, соответствующий дорожным и погодным условиям. Адекватная скорость позволяет избежать аварийных ситуаций и нивелировать ошибки других участников движения;

— Перед совершением любого манёвра убедитесь в его безопасности, избегайте рискованных и необдуманных действий;

— Соблюдайте дистанцию, соответствующую опыту вождения, времени суток и условиям на дороге;

— Соблюдение этих правил способствует безопасности на дорогах.

