Доноры могут подойти 21 декабря на станцию переливания крови.
21 декабря с 8:00 до 12:00 в Петрозаводске пройдет донорская суббота. Сотрудники Республиканской станции переливания крови пригласили всех неравнодушных жителей города присоединиться к благородному делу и сдать кровь.
Что нужно сделать:
1. Записаться: Позвоните по телефону (8142) 76-42-65 в будние дни с 13:00 до 15:00 и запишитесь на удобное для вас время.
2. Подготовиться: Хорошо выспитесь накануне и позавтракайте.
3. Взять с собой: паспорт и СНИЛС (для первичных доноров).
Отмечается, что на данный момент ограничен прием доноров AB (IV) группы крови. Кроме того, не принимаются доноры KeII+.
«Вас ожидают лабораторные исследования, осмотр врачом и, конечно же, сама процедура сдачи крови», ━ добавили в группе.
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