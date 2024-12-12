Доноры могут подойти 21 декабря на станцию переливания крови.

21 декабря с 8:00 до 12:00 в Петрозаводске пройдет донорская суббота. Сотрудники Республиканской станции переливания крови пригласили всех неравнодушных жителей города присоединиться к благородному делу и сдать кровь.

Что нужно сделать:

1. Записаться: Позвоните по телефону (8142) 76-42-65 в будние дни с 13:00 до 15:00 и запишитесь на удобное для вас время.

2. Подготовиться: Хорошо выспитесь накануне и позавтракайте.

3. Взять с собой: паспорт и СНИЛС (для первичных доноров).

Отмечается, что на данный момент ограничен прием доноров AB (IV) группы крови. Кроме того, не принимаются доноры KeII+.

«Вас ожидают лабораторные исследования, осмотр врачом и, конечно же, сама процедура сдачи крови», ━ добавили в группе.