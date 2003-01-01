В Петрозаводске пройдет донорская суббота

Сдать кровь можно будет 13 сентября.
Донорская суббота состоится 13 сентября с 8:00 до 12:00 в Петрозаводске на ул. Пирогова, 4А. Принять участие могут доноры всех групп крови, кроме KeII+, сообщили в группе «Станция переливания крови города Петрозаводск». Как и группа крови или резус-фактор, Келл-фактор — это особый белок (антиген) на поверхности красных кровяных клеток. В зависимости от того, есть ли этот белок у человека, всех делят на Келл-положительных и Келл-отрицательных.
Желающим необходимо предварительно записаться по телефону (8142) 76-42-65. Медики напомнили, что если вы недавно принимали лекарства, посещали врача, удаляли зуб или делали татуировку, это может стать причиной временного медотвода. С полным перечнем ограничений можно ознакомиться на сайте https://yadonor.ru/donorstvo/
Доноров просят хорошо выспаться, позавтракать и взять с собой паспорт. Первичным донорам также потребуется СНИЛС. В рамках мероприятия можно вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.
По сообщению Республиканской станции переливания на 9 сентября, особенно востребованы доноры с группами крови O (I) Rh (-), A (II) Rh (-), B (III) Rh (-). Также отмечается необходимость во всех группах крови, за исключением A (II) Rh (+).