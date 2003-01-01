В Петрозаводске пройдет фестиваль карельского кино «Банка»

В первый день фестиваля пройдут образовательные мероприятия, а во второй день пройдет показ фильмов.
С 23 по 24 августа в Петрозаводске на Первой площадке ОТЗ у клуба «Рядом» состоится третий фестиваль карельского кино «Банка». Об этом сообщили в Министерстве культуры Республики Карелия.
Фестиваль пройдет в формате уличного мероприятия, где зрители смогут увидеть фильмы, созданные в Карелии, и проголосовать за лучшие работы. В этом году на конкурс поступило 36 работ, значительную часть которых составляют игровые фильмы и клипы.
– «Банка» − это маленький карельский мир на большом экране, где каждая история звучит по-своему, − отметила Софья Алексеева, продюсер и организатор проекта.
Программа разделена на два дня: 23 августа пройдут образовательные мероприятия, а 24 августа состоятся показы фильмов карельских авторов. Работы участвуют в пяти номинациях, включая зрительский выбор и специальную номинацию от киностудии «Триикс Медиа».
Вход на фестиваль свободный для всех желающих. Мероприятие организовано продюсерским центром «ЧАС 23» при поддержке Министерства культуры Карелии и партнеров.