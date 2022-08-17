В Петрозаводске пройдет футбольный турнир памяти замечательного тренера Владимира Маньшева

Владимир Алексеевич был тренером, воспитавшим в Петрозаводске не одно поколение футболистов.

Как сообщается в паблике "Петрозаводск спортивный", 30 августа в Петрозаводске пройдет региональный турнир среди мальчиков до 12 лет памяти Владимира Маньшева.

Владимир Алексеевич 25 лет работал с детьми в Спортивной школе №7 Петрозаводска и воспитал не одно поколение спортсменов.