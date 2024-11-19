В Петрозаводске пройдет «Главная елка Карелии»

Республиканский детский праздник состоится 20 декабря.

В Петрозаводске 20 декабря пройдет республиканский детский праздник «Главная елка Карелии» (0+), анонсировали в паблике Минобразования и спорта республики.



Как отметили в источнике, мероприятие проводится уже в 25-ый раз с 1998 года. За это время на празднике побывали более десяти тысяч школьников.



Участниками «Елки» в этом году станут 500 карельских ребят в возрасте от 9 до 13 лет, которые отличились в учебе, интеллектуальных и творческих конкурсах, физкультурных и спортивных соревнованиях, художественно-творческой и общественно значимой деятельности. При этом необходимо, чтобы ранее ребенок не участвовал в празднике.





Для ребят подготовили насыщенную праздничную программу. Новогодние торжества начнутся с театрализованных представлений в Музыкальном театре республики. Юным гостям праздника покажут спектакль «Щелкунчик» и вручат новогодние подарки.





Кроме того, во всех районах Карелии также пройдут «Елки», участие в которых примут дети участников специальной военной операции. Всех ребят также ждет развлекательная программа и подарки.