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Новости. Общество
09:44, 18 Апреля 2018

В Петрозаводске пройдет инвестиционная энергетическая конференция

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Органы власти и предприниматели обсудят актуальные вопросы инвестиционного развития региона.

26 апреля в Петрозаводске МРСК Северо-Запада проведет Карельскую инвестиционную энергетическую конференцию при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО, правительства Республики Карелия, стратегического партнерства "Северо-Запад".

В мероприятии примут участие представители бизнес-сообщества и органов власти различных уровней. Центральной темой конференции станет стратегическое планирование и инвестиционные планы развития энергетической, транспортной и инженерной инфраструктуры с учетом потребностей субъектов предпринимательства.

В режиме открытого диалога участники конференции обсудят вопросы реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, законодательного обеспечения защиты инвесторов, сопровождения и поддержки инвестиционных проектов, развития железнодорожной инфраструктуры в республике, устранения цифрового неравенства и формирования цифровой экономики, наличия и использования запасов полезных ископаемых региона и другие.

В рамках энергетической конференции запланировано подписание инвестиционных соглашений между предприятиями Карелии и МРСК Северо-Запада о дальнейшем сотрудничестве.

На площадке конференции также будут работать консультационные зоны. Высококвалифицированные специалисты филиала МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" и отраслевых министерств республики проведут персональные консультации для инвесторов по вопросам развития бизнеса в регионе, технологического присоединения к сетям МРСК Северо-Запада.

Чтобы стать участником конференции, нужно заполнить анкету, доступную по ссылке, и направить ее по электронной почте info@karelexpo.ru.  

Узнать подробную информацию о предстоящей инвестиционной энергетической конференции можно на сайте mrsksevzap.ru/aboutenergofair  или по телефонам: (8142) 59-55-12, (8142) 79-17-54.

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