В Петрозаводске пройдет конкурс шеф-поваров

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Работы карельских поваров будет оценивать международное жюри, сообщили в администрации города.
В Петрозаводске 21 и 22 ноября в состоится конкурс "Лучший по профессии" среди шеф-поваров. Свое мастерство представят восемь мастеров предприятий общественного питания карельской столицы.
Работы будут оценивать эксперты из Норвегии, Санкт-Петербурга и карельской столицы. Гости смогут продегустировать мед, рыбу, хлеб, чай, варенье и другие карельские товары.
В рамках конкурса пройдет семинар "Основные направления развития общественного питания в современных условиях. Новые тенденции и тренды в кулинарии. Зарубежный опыт". Своим опытом поделятся местные и зарубежные эксперты.
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