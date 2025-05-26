В Петрозаводске пройдет крупнейший кинопоказ под открытым небом

Зрители сами будут оценивать и выбирать лучший фильм.

Третий фестиваль карельского кино «Банка» пройдет в Петрозаводске 23 и 24 августа на площади Литейная, 1, рассказала его организатор Софья Алексеева в беседе с агентством ТАСС.

Под открытым небом покажут фильмы, снятые в республике или карельскими авторами за последние годы. Работы покажут зрителям во второй день фестиваля. В первый проведут большую образовательную программу.

– В этом году мы еще хотим пригласить кинокомпании, чтобы показать потенциал Карелии как края для съемок фильмов, похвастаться нашими карельскими специалистами и рассказать, что у нас тоже умеют делать хорошие картины, – рассказала Софья Алексеева.

Она также отметила, что прием работ стартовал уже сейчас и продлится до 6 августа. Организаторы не ограничивают кинематографистов по жанрам, хронометражу или стилю картины.

Оценивать и выбирать лучший фильм будут сами зрители через голосование прямо на самом фестивале 24 августа. Вход свободный.