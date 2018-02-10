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Новости. Общество
13:36, 10 Февраля 2018

В Петрозаводске пройдет лекция о сексуальности, куда без паспорта не пустят

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В арт-пространстве Agriculture_club поговорят о сексуальности – вход строго по паспорту.

Лекция будет посвящена сексуальности и телесности в жизни человека, сообщили организаторы Agriculture_club, и состоится она 24 февраля.

На лекции обсудят изменения в этой сфере человеческой жизни в течение нескольких столетий, поговорят о сексуальном просвещении, нормальности и ненормальности разных форм сексуального поведения в настоящее время.

Отдельный раздел лекции будет посвящён сексуальному насилию.
Организаторы предупреждают, что лекция имеет возрастное ограничение 18+, поэтому на входе будут проверяться документы, удостоверяющие личность (паспорт, права) и прочее).

Место проведения - сообщество Agriculture_club. Стоимость входа - 150 рублей (для студентов - 100 рублей). Все полученные средства идут на развитие Agriculture_club.

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Комментарии

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Саныч
2018-02-10 16:07:26
Море критики. Да, евнухи и прочие импотенты недовольны,, когда их зовут на такие мероприятия. Наташа, жги, дорогая!!!
god
2018-02-10 16:59:31
Саныч, потенция прёт?)))
однозначно
2018-02-10 13:57:10
Фукусятина
god
2018-02-10 15:10:02
однозначно, ермолятина)) Кстати, странно, что на "джинсовых" банерах нет Фукса. Не заслужил, однако... Попасть в "Проект хоть и выглядит как реклама, но, все-таки, его основная цель - не коммерческая. Подтекст виден и понятен." (с) Глушков А., Фуксу не удалось. Не ценят "соратники"!))
Гость
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