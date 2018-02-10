В Петрозаводске пройдет лекция о сексуальности, куда без паспорта не пустят

В арт-пространстве Agriculture_club поговорят о сексуальности – вход строго по паспорту.

Лекция будет посвящена сексуальности и телесности в жизни человека, сообщили организаторы Agriculture_club, и состоится она 24 февраля.

На лекции обсудят изменения в этой сфере человеческой жизни в течение нескольких столетий, поговорят о сексуальном просвещении, нормальности и ненормальности разных форм сексуального поведения в настоящее время.

Отдельный раздел лекции будет посвящён сексуальному насилию.

Организаторы предупреждают, что лекция имеет возрастное ограничение 18+, поэтому на входе будут проверяться документы, удостоверяющие личность (паспорт, права) и прочее).

Место проведения - сообщество Agriculture_club. Стоимость входа - 150 рублей (для студентов - 100 рублей). Все полученные средства идут на развитие Agriculture_club.