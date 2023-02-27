В Петрозаводске пройдет лыжная ретрогонка

Открыта регистрация на ретрогонку в Петрозаводске, количество участников ограниченно.
Как сообщается в паблике «Спорт — норма жизни», ретрогонка пройдет 12 марта в 13:00 на набережной Онежского озера в рамках Фестиваля зимних видов спорта KareliaSkiFest 7.0.
Участие бесплатное.
Карелия славится своими лыжными традициями, поэтому предлагаем вам достать свои старые лыжи, на которых ходили наши бабушки и дедушки и воссоздать эту историю.
Условия участия:
— лыжи не моложе 1980 года выпуска,
— одежда лыжника любителя 70-80-х годов.
Количество участников — не более 100 человек.
Торопитесь зарегистрироваться здесь.
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