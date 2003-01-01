В Петрозаводске пройдет массовая проверка водителей на трезвость

Рейд направлен на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечение нарушений Правил дорожного движения.
23 августа в Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
Рейд направлен на предупреждение ДТП с участием нетрезвых водителей и пресечение нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную часть Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900 или 78-44-44.