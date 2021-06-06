В Петрозаводске пройдет массовая проверка водителей такси

В ближайшую неделю в столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие «Такси», сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

С 7 по 11 июня сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Такси».

Автоинспекторы проверят водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковыми такси, законность нанесения цветографических схем и установки опознавательного фонаря легкового такси, соблюдение водителями правил дорожного движения.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает водителям такси, что для перевозки пассажиров необходимо иметь разрешение, автомобиль должен проходить технический осмотр, водитель — медицинский осмотр, транспортное средство должно быть оборудовано «шашечками» и фонарем легкого такси. За нарушения данных правил предусмотрена административная ответственность.

ГИБДД просит пассажиров такси с пониманием отнестись к кратковременной остановке автоинспектором, быть готовым к возможной даче объяснения по поездке.