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Новости. Общество
16:34, 18 Июня 2018

В Петрозаводске пройдет монстрация

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Петрозаводчан, желающих показать свое позитивное отношение к жизни, приглашают принять участие в монстрации.

В Петрозаводске 30 июня в 15.00 у сцены Зеленого театра, та что в парке, стартует вторая в нашем городе монстрация. Прошло 9 лет и идея вновь жива, пишут в тематической группе в соцсети.

Каждый может стать участником, сообщают организаторы шествия. Достаточно сделать плакат с лозунгом, отображающим вас и ваше отношение к жизни. Материал - картон, ватман, маркер, гуашь и ваше настроение. Костюм приветствуется, но - без политики и негатива.

Хотите больше любви - пишите "Каждой женщине по гусару". Хотите 5-ку в зачётку пишите "ПРЕПОДайте на еду". Верите в счастье - лепите "Завтрак будет лучше, чем обед" и т.п.

Главное – кто во что горазд и с позитивом!

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