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В Петрозаводске пройдёт Осенняя онлайн-ярмарка "Сделано в Карелии"

Новости. Экономика
09:00, 17 Сентября 2020
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В этом году многие массовые мероприятия были отменены.

А ведь мы так привыкли к салюту на майские праздники, народным гуляниям в июне и осенней ярмарке в сентябре. В Корпорации развития Карелии решили добавить нотку современности к устоявшейся традиции и пригласить жителей республики принять участие в Осенней онлайн-ярмарке "Сделано в Карелии".

Онлайн-ярмарка стартует 25 сентября на площадке интернет-магазина "Сделано в Карелии" и продлится 10 дней – до 4 октября. В это время здесь можно будет приобрести широкий ассортимент продукции местных производителей по специальным ценам. Карельские овощи, ягоды, мясопродукты, рыба, хлебобулочные изделия, сувениры, украшения и товары для красоты и здоровья – всё это вы сможете найти на Осенней онлайн-ярмарке "Сделано в Карелии". И самое главное – доставка по Петрозаводску до подъезда бесплатная при условии заказа от 2000 рублей либо от 10 кг! Сделайте заказ не выходя из дома на shop.kr-rk.ru.

А ещё мы приглашаем жителей города, особенно тех, кто не привык регулярно совершать покупки в интернете, на выставку образцов продукции карельских производителей и мастеров народно-художественных промыслов, которая пройдёт 25-27 сентября. На ней будут представлены товары Осенней онлайн-ярмарки "Сделано в Карелии" – можно посмотреть и сделать заказ на месте или дома. Оплату можно произвести на сайте или при получении заказа. Приходите на выставку в гипермаркет "Магнит Семейный" на улице Казарменской, 2, посмотрите образцы продукции и сделайте заказ на shop.kr-rk.ru. И не забывайте, что для соблюдения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

А что за ярмарка без развлечений? Корпорация развития РК позаботилась и о вашем досуге. 25-27 сентября на выставке образцов продукции карельских производителей и мастеров народно-художественных промыслов в гипермаркете "Магнит Семейный" для всех желающих будут организованы бесплатные мастер-классы различной тематики. Хотите приятно провести время, поддержать карельских мастеров и научиться чему-то новому? Скорее записывайтесь на мастер-классы по телефону 44-54-00.

Мы вас заинтересовали? Будем рады видеть вас на Осенней онлайн-ярмарке "Сделано в Карелии"!

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