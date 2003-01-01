В Петрозаводске пройдет осенняя сельскохозяйственная ярмарка

Выращенные в Карелии овощи можно будет купить на традиционной сельхозярмарке.
Осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Петрозаводске с 3 по 12 октября. Торговые палатки расположатся на Ярмарочной площади в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта.
— Посетителям представят разнообразный ассортимент продуктов: овощи, мясо, рыбу, сыры, ягоды, мёд. Жители и гости города смогут приобрести продукцию местных производителей, а также товары из других регионов и Республики Беларусь, — рассказали в Минсельхозе Карелии.
Список товаропроизводителей еще только формируется, но традиционно в ярмарке принимают участие как известные сельхозпредприятия, так и фермеры.
Большим спросом пользуются картофель и капуста, которые берут мешками. Правда, цены там всегда выше, чем в известных торговых сетях, но люди идут с целью купить овощи, выращенные на карельской земле.