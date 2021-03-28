В Петрозаводске пройдет отборочный тур Чемпионата мира по чтению вслух на русском языке

Жителей Карелии приглашают принять участие в Чемпионате мира по чтению вслух "Открой Рот".

В чемпионате "Открой рот участвуют любители почитать вслух из 200 городов России 18 зарубежных стран. Победители отборочных этапов в городах выходят в финалы конференций. Чемпионы конференций — "Восток", "Сибирь", "Урал", "Поволжье", "Центр", "Юг", "Север", "Москва" и "Заграница" выходят в суперфинал Чемпионата, который пройдет на Красной площади в Москве, сообщают организаторы мероприятия.

Для участия в "Открой рот" нужно зарегистрироваться по адресу otkroyrot.com/join Возрастное ограничение — 18+. Участие в чемпионате бесплатное.

В Петрозаводске отборочный тур состоится 2 апреля в 18:00 в ТРК "Лотос Piaza", (свободная библиотека).

Михаил Фаустов, основатель чемпионата по чтению вслух "Открой рот":

– Новый сезон чемпионата "Открой рот" стартует с небольшим опозданием, но уже сейчас активно подаются заявки на участие со всего мира. Большая часть прошлого сезона прошла под лозунгом #КнигаПротивЗаразы и я верю, что и в этом году никакой вирус не сможет помешать хорошим людям читать хорошие книги.

"Открой рот" — чемпионат по чтению вслух на русском языке, который проходит в России с 2011 года. С 2018 года победителя чемпионата определяют на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве. Организатор "Открой рот" — ассоциация "Межрегиональная федерация чтения".