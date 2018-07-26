В Петрозаводске пройдет пляжный фестиваль

Уникальный пляжный спортивный фестиваль пройдет в микрорайоне Пески.

Клуб "Бегать модно" приглашает любителей легкой атлетики принять участие в соревнованиях по пляжному бегу "Onego beach", которые состоятся 28 июля в микрорайоне Пески.

Выйти на старт беговой дистанции в пять или десять километров сможет любой человек, достигший восемнадцати лет. В программе "Onego beach" также пляжный волейбол, пейнтбол, конкурс купальных костюмов и даже пляжная вечеринка.

Подробнее о мероприятии – на сайте

Спортивный фестиваль начнется в 8.30. Организаторы соревнований напоминают, что бег по песку сложнее, чем по шоссе, и просят учитывать это при выборе дистанции.