В Петрозаводске пройдет пляжный фестиваль

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Уникальный пляжный спортивный фестиваль пройдет в микрорайоне Пески.
Клуб "Бегать модно" приглашает любителей легкой атлетики принять участие в соревнованиях по пляжному бегу "Onego beach", которые состоятся 28 июля в микрорайоне Пески.
Выйти на старт беговой дистанции в пять или десять километров сможет любой человек, достигший восемнадцати лет. В программе "Onego beach" также пляжный волейбол, пейнтбол, конкурс купальных костюмов и даже пляжная вечеринка.
Подробнее о мероприятии – на сайте
Спортивный фестиваль начнется в 8.30. Организаторы соревнований напоминают, что бег по песку сложнее, чем по шоссе, и просят учитывать это при выборе дистанции.
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