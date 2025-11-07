В Петрозаводске пройдет Республиканское родительское собрание по вопросам проведения ЕГЭ и ОГЭ

В понедельник, 10 ноября, в столице Карелии пройдет республиканское родительское собрание.

В конце года выпускников 9 и 11 классов ждут государственные экзамены. Подготовка уже началась. Об особенностях ЕГЭ и ОГЭ в этом году расскажут на традиционном Республиканском родительском собрании.

— Совместно со специалистами, которые отвечают за проведение государственных экзаменов, ответим на все вопросы, расскажем об особенностях процедуры проведения ГИА в 2026 году и познакомим с официальными сайтами, на которых размещена информация по экзаменам, рассказали в Минобразования Карелии.

Встреча пройдёт 10 ноября в 18:00 в Карельском институте развития образования (ул. Правды, д. 31). При себе необходимо иметь паспорт.

Для тех, кто не сможет прийти очно, будет доступна прямая трансляция в группе. Вопросы к эфиру можно направить по адресу.

Ранее были названы предварительные сроки проведения ЕГЭ в 2026 году.