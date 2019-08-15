В Петрозаводске пройдет шествие первоклассников

Дети и их родители смогут принять участие в большом семейном празднике, сообщили в администрации Петрозаводска.

В понедельник, 2 сентября, в День знаний, состоится традиционное шествие первоклассников. В этом году организаторы ожидают более 4 тыс. участников. Формирование колонны на площади Ленина начнётся с 11.00, а в 11.45 она торжественным парадом стартует в сторону площади Кирова.

Именно там детей и их родителей ожидает "Первоклассная академия". Праздник организует Городской дом культуры при поддержке администрации Петрозаводска.

В импровизированном академгородке будут работать веселые лаборатории, факультативы и выставки. Библиотеки познакомят участников с полезными книгами и проведут викторины.

Посетители увидят опыты с водой и электричеством, поиграют в шашки и шахматы, смогут примерить форму пожарного или бронежилет, а также узнают, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Помимо этого, гостей праздника ждут мастер-классы по различным творческим направлениям и техникам, спортивные уроки, презентационные программы от детских школ развития, запись в студии, кружки и масса другой полезной информации. На сцене состоится большая интерактивная программа с аниматорами, танцами и флешмобами от "Радио ENERGY".

Организаторы ищут партнеров праздника, желающих увлечь юных петрозаводчан. К сотрудничеству приглашаются мастера на все руки, детские центры и школы дополнительного образования, кондитеры, художники, руководители спортивных секций, представители рабочих профессий, организации, фирмы, общественные объединения и компании. Предложения и заявки принимаются на адреса электронной почты – domprima@onego.ru и Kapа8b@mail.ru, а также по телефонам: 76-61-29 и 76-21-22.