В Петрозаводске пройдет шествие с флагом России

Карелия отметит День флага России концертом, шествием и мастер-классом, сообщили в пресс-службе главы республики.

Так, в День флага России 22 августа в 13.00 в створе проспекта Ленина на набережной Онежского озера начнётся митинг-концерт «Поднимаем России знамя». В программу войдут выступления городских танцевальных и вокальных коллективов, помимо них в митинге-концерте примут участие представители общественных объединений, а также волонтерских и молодёжных организаций региона. После акции состоится шествие с флагом России.

В этот день все желающие смогут получить ленточки в цветах флага: добровольцы будут раздавать их возле Студенческого бульвара и в районе торгового центра «Макси».

Несколько мероприятий запланировал Дом дружбы народов Карелии. В 15.30 там пройдёт мастер-класс по изготовлению светоотражателей в виде флага Российской Федерации.

Кроме того, учреждение проведёт две акции в онлайн-формате. Так, 22 августа в группе Дома дружбы народов «ВКонтакте» состоится онлайн-викторина: она будет включать вопросы, посвященные истории флага и культуре России.

Ещё один мастер-класс под названием «По морям, по волнам под флагами России» в этот день пройдёт в Музее Изобразительных искусств Карелии.