В Петрозаводске пройдет шествие с флагом России

Карелия отметит День флага России концертом, шествием и мастер-классом, сообщили в пресс-службе главы республики.
Так, в День флага России 22 августа в 13.00 в створе проспекта Ленина на набережной Онежского озера начнётся митинг-концерт «Поднимаем России знамя». В программу войдут выступления городских танцевальных и вокальных коллективов, помимо них в митинге-концерте примут участие представители общественных объединений, а также волонтерских и молодёжных организаций региона. После акции состоится шествие с флагом России.
В этот день все желающие смогут получить ленточки в цветах флага: добровольцы будут раздавать их возле Студенческого бульвара и в районе торгового центра «Макси».
Несколько мероприятий запланировал Дом дружбы народов Карелии. В 15.30 там пройдёт мастер-класс по изготовлению светоотражателей в виде флага Российской Федерации.
Кроме того, учреждение проведёт две акции в онлайн-формате. Так, 22 августа в группе Дома дружбы народов «ВКонтакте» состоится онлайн-викторина: она будет включать вопросы, посвященные истории флага и культуре России.
Ещё один мастер-класс под названием «По морям, по волнам под флагами России» в этот день пройдёт в Музее Изобразительных искусств Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание