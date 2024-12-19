В Петрозаводске пройдет совещание, посвященное празднованию Нового Года

Жителей Петрозаводска пригласили на открытое планерное совещание, посвященное подготовке к Новому году и Рождеству.

23 декабря в 10:00 в администрации Петрозаводска пройдет открытое совещание, на котором обсудят праздничные мероприятия. С докладом выступит Екатерина Реутова, заместитель главы города и председатель комитета социального развития.

Жители города могут присоединиться к обсуждению как очно, так и онлайн. У них будет возможность напрямую обратиться к представителям администрации и получить ответы на интересующие вопросы.

Специалисты администрации напомнили, что для участия в совещании необходимо зарегистрироваться заранее, опоздавшие не допускаются. Вопросы, требующие детального рассмотрения, будут зафиксированы и обсуждены на последующих совещаниях.