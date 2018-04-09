В Петрозаводске пройдет традиционная "Весенняя" ярмарка

Товары для дачи можно будет приобрести на ярмарке с 17 по 20 мая.

Как сообщили в городской администрации, уже пятый год подряд ярмарка на пересечении улицы Инженерной и проспекта Октябрьского станет площадкой для торговли посадочным материалом: рассадой, плодово-ягодными кустарниками, саженцами деревьев, рассадой овощей, декоративными растениями, семенами.

Предстоящая ярмарка будет интересна садоводам еще и тем, что на ней можно будет приобрести садово-огородный инвентарь, спецодежду, материалы для дачного строительства. Также в широком ассортименте будет представлена рыба, мясо, молочная продукция и прочие товары.

Администрация Петрозаводска приглашает принять участие в ярмарке сельхозпредприятия, предприятия оптовой торговли, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей Карелии и других регионов России. Пенсионеры, занимающиеся садоводством и огородничеством, смогут продавать посадочный материал, цветы и рассаду. Торговые места пожилым горожанам предоставляются администрацией Петрозаводска бесплатно. Заявки можно подать в электронном виде по адресу: ut@petrozavodsk-mo.ru, контактный телефон 71-35-69.

Универсальная ярмарка "Весенняя" пройдет в этом году в Петрозаводске с 17 по 20 мая, время работы - с 10.00 до 19.00.