В Петрозаводске пройдет вечер памяти Станислава Говорухина

В государственном кинотеатре "Премьер" 20 июня можно будет бесплатно посмотреть последний фильм Станислава Говорухина "Конец прекрасной эпохи".

"Центр культуры "Премьер" приглашает петрозаводчан и гостей города 20 июня в 21.00 на просмотр последней кинокартины выдающегося постановщика и режиссера Станислава Сергеевича Говорухина. Вход свободный", - сказано в анонсе мероприятия.

Последней работой Говорухина в качестве режиссера-постановщика стала картина "Конец прекрасной эпохи". Фильм является экранизацией нескольких рассказов из сборника "Компромисс" писателя и журналиста Сергея Довлатова. В фильме снялись Иван Колесников, Светлана Ходченкова, Сергей Гармаш, Федор Добронравов и другие. В широкий прокат в России лента вышла в октябре 2015 года.

Станислав Говорухин умер 14 июня 2018 года в санатории Барвиха после продолжительной болезни. Ему было 82 года.