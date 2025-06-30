В Петрозаводске пройдет всероссийский парад семьи

В день семьи, любви и верности в Петрозаводске пройдет парад.

Парад семьи пройдет в столице Карелии завтра, 8 июля. Торжественное событие посвящено Дню семьи, любви и верности. Этот праздник отмечается в память о святых Петре и Февронии Муромских, которых считают покровителями семьи и брака.

В этот день под девизом «Россия — Семья Семей!» тысячи людей соберутся вместе, чтобы показать свою любовь к близким, поддержать семейные традиции. Парад пройдет более чем в 100 городах России — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда.

«Управление ЗАГС Карелии совместно с КРОО „Арт-Шатер“ приглашают семьи со всей республики принять участие в торжественном шествии и разделить атмосферу праздника, единства и гармонии. Сбор участников пройдет в 16:30 возле Ротонды на Онежской набережной», — сообщили организаторы.

В прошлом году в шествии участвовали около 200 тысяч человек. В этом ожидается, что на улицы выйдут более 300 тысяч человек по всей России.