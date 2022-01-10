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В Петрозаводске пройдет выставка работ художников, вдохновленных лужами, трещинами и старыми скамейками

Новости. Культура
16:02, 11 Января 2022

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На этой неделе в карельской столице откроется новая выставка "Из ничего…", сообщили в администрации Петрозаводска.

Экспозиция «Из ничего…» - это размышление художников из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Череповца и Йоэнсуу (Финляндия) о том, как появляется произведение искусства.

Городской выставочный зал готовит новую экспозицию. Она объединит работы мастеров из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Череповца и Йоэнсуу (Финляндия). В их числе - Давид Плаксин (1936-2018), Александр Трифонов (1946-2021), Олег Юнтунен (1948-2005), Аркадий Морозов (1950-2021), Алексей Авдышев (1928-1997), Виктория и Владимир Зорины, Лев Дутов, Наталья Егорова, Артём Стародубцев, Илья Растатурин, Елена Логинова, Игорь Котуков, Анастасия Чарина, Маргарита Юфа, Никита Моисеев, Алексей Лебедев, Валерий и Максим Кошелевы, Надежда Белая, Владимир Ваян, Игорь Монахов, Риита Грён-Союнен, Туомас Коркало, Ирина Ларионова. Произведения представляют разные жанры - живопись, графику, объекты, инсталляцию.

«Из ничего…» - так названа выставка - это размышление художников о противоречивых путях рождения произведения искусства. Предметом вдохновения для творца могут служить не только природа, архитектура или люди, но и совсем неожиданные объекты: потертые стены, ломаный кирпич, дым из труб, трещины, лужи, ржавое железо, обрывки бумаги, кофейная гуща на дне чашки, провода, старые скамейки.

"Бесконечные проявления жизни, следы времени и человеческого бытия… Для обычного прохожего, идущего мимо, это лишь незримый фон и, в лучшем случае, повод подумать об уборке и ремонте. Для художника и поэта - это драгоценный источник философских размышлений, воображения и творческого полёта", - отмечают организаторы выставки.

Автор идеи и куратор - Виктория Зорина. Организаторы - Управление культуры администрации Петрозаводска, Карельское региональное отделение ВТОО «Союз художников России», Городской выставочный зал.

Экспозиция будет доступна с 14 января до 6 февраля. Пресс-показ выставки состоится 13 января в 16.00.

ГВЗ (пр. Ленина, 26) принимает посетителей со вторника по воскресенье с 12.00 до 19.00 (касса до 18.30). 14 января - с 12:00 до 15:30 (касса до 15:00).

Дополнительную информацию можно найти в группе, на сайте учреждения, а также на странице экспозиции в соцсети.

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