В Петрозаводске пройдет выставка-раздача кошек из приюта

Горожан приглашают полюбоваться на кошек и взять в семью пушистого друга.
В субботу, 6 декабря, в Петрозаводске состоится благотворительная выставка-раздача кошек «Тёплые коты» (0+). Мероприятие организует Первый петрозаводский общественный приют.
Выставка пройдет в торгово-развлекательном комплексе «Лотос Плаза» с 11:00 до 17:00. Она разместится на нулевом этаже второй очереди ТРК, рядом с магазином «Зоомир».
Все кошки, которые участвуют в выставке, ручные, здоровые и приучены к лотку. Они уже прошли необходимую ветеринарную подготовку: получили прививки и стерилизованы.
Организаторы напоминают, что для транспортировки животного будущему хозяину обязательно нужно иметь переноску. Также необходимо взять паспорт — по нему оформят договор передачи животного.
Во время мероприятия также можно передать посылки с помощью для подопечных приюта.