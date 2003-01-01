В Петрозаводске пройдет выставка-раздача кошек из приюта

Во время мероприятия также можно передать посылки с помощью для подопечных приюта.

Все кошки, которые участвуют в выставке, ручные, здоровые и приучены к лотку. Они уже прошли необходимую ветеринарную подготовку: получили прививки и стерилизованы. Организаторы напоминают, что для транспортировки животного будущему хозяину обязательно нужно иметь переноску. Также необходимо взять паспорт — по нему оформят договор передачи животного.

Выставка пройдет в торгово-развлекательном комплексе «Лотос Плаза» с 11:00 до 17:00. Она разместится на нулевом этаже второй очереди ТРК, рядом с магазином «Зоомир».

