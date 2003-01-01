В Петрозаводске пройдет выставка-раздача кошек «Теплые коты»

В субботу, 18 октября, в торговом центре «Лотос Плаза» состоится благотворительная акция по пристройству кошек из приюта.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 17:00 на нулевом этаже второй очереди ТЦ, рядом с магазином «Зоомир». Акцию проводит Первый Петрозаводский общественный приют.

Все кошки, участвующие в выставке, готовы к переезду в новые семьи. Подопечные приюта здоровы, привиты, стерилизованы и приучены к лотку. По словам организаторов, кошки ручные и ласковые.

Тем, кто захочет взять питомца домой, необходимо иметь при себе паспорт и переноску для безопасной транспортировки животного. Передачу кошек будут оформлять по официальному договору с испытательным сроком.

Приходите полюбоваться на наших котиков, выбирайте себе любимца, на выставку можно принести посылки с помощью для животных приюта! — написали организаторы.Чтобы помочь приюту, можно принести с собой корм, лекарства, игрушки, поводки, рис, ветошь и другие вещи для собак и кошек.

