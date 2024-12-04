В Петрозаводске пройдет зимний фестиваль «Lumi Karjala»

Фестиваль пройдет в субботу, 7 декабря, на Кургане.
В субботу, 7 декабря, на Кургане состоится VI Республиканский зимний фестиваль «Lumi Karjala» (6+), анонсировали в паблике Центра спортивной подготовки.
В связи с проведением зимнего кросса и соревнований по скандинавской ходьбе на территории спорткомплекса в рамках фестиваля организаторы просят воздержаться от тренировочных занятий 7 декабря с 9.00 до 13.00.
В программе фестиваля:
6 декабря (пятница)
С 17.00 до 20.00: выдача стартовых пакетов. РСК «Курган», г. Петрозаводск, пр. Курганский, д. 3 (конференц-зал).
7 декабря (суббота): 9.40 — разминка участников; 9.50 — открытие фестиваля; 10.00 — старт соревнований; 11.00 — награждение; 11.30 — детский старт; 12.00 — награждение; 12.30 — закрытие фестиваля.
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