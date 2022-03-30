В Петрозаводске пройдут гастроли Театра имени Вахтангова

Государственный академический театр имени Вахтангова на майских праздниках приедет с гастролями в столицу Карелии.

Как рассказали на сайте правительства Карелии, один из ведущих драматических театров страны представит в Петрозаводске четыре спектакля: «Евгений Онегин», «Мадемуазель Нитуш», «Сказка о царе Салтане» и «Дневник Анны Франк». Последний спектакль, основанный на дневнике еврейской девочки, жившей в Нидерландах во время нацистской оккупации, — будет показан дважды в преддверии Дня Победы.

На сцене Музыкального театра 1 и 2 мая пройдет «Евгений Онегин» в постановке Римаса Туминаса. Там же 3 и 4 мая состоятся «Мадемуазель Нитуш», фантазии по мотивам оперетты Ф. Эрве, режиссер — Владимир Иванов.

В Национальном театре Карелии 1 и 2 мая зрители увидят «Дневник Анны Франк». Автор сценический версии и режиссер — Екатерина Симонова, Руководитель постановки — Римас Туминас.

Все спектакли будут начинаться в 19.00.

Кроме того, 4 мая в 13.00 на сцене Национального театра пройдет «Сказка о царе Салтане», по произведению А. С. Пушкина. Сказку читает Александр Олешко. Композитор — Александр Зацепин.

Гастроли знаменитого театра состоятся по инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова, средства были дополнительно выделены из республиканского бюджета.