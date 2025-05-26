В Петрозаводске пройдут массовые проверки правил перевозки детей

31 мая автоинспекторы проверят соблюдение водителями правил перевозки детей.

Как рассказали в ГАИ Петрозаводска, также инспекторы проведут с населением разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.

Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

Госавтоинспекция просит водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров. В ведомстве напомнили, что в ДТП наиболее уязвимыми являются дети-пассажиры: их безопасность во время поездки зависит от взрослых.