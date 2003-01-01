В Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей

Сегодня, 6 февраля, в Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции проведут очередной рейд.

В этот раз водителей ждут массовые проверки соблюдения правил перевозки детей в личном транспорте. В ходе рейдов инспекторы будут контролировать, используют ли водители детские удерживающие устройства и ремни безопасности. В рамках мероприятия автоинспекторы также проведут с населением разъяснительную работу о важности применения средств безопасности для маленьких пассажиров.

Водителям напомнили, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрен административный штраф в размере 5000 рублей.

