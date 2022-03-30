В Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей на трезвость

Рейд «Контроль трезвости» пройдет 2 мая, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В целях предупреждения происшествий с нетрезвыми водителями, пресечения нарушений ПДД 2 мая в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

По данным ГИБДД Петрозаводска, за три месяца этого года в столице Карелии автоинспекторы отстранили от управления 242 водителя в состоянии опьянения; 32 - сели за руль нетрезвыми не в первый раз. «Число нетрезвых водителей в этом году выросло значительно. Так, за этот же период прошлого года было отстранено 150 нетрезвых водителей», - сравнили в ведомстве.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.