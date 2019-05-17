В Петрозаводске пройдут массовые рейды по поиску пьяных водителей

Госавтоинспекция Петрозаводска проведет "сплошные" проверки водителей на состояние опьянения.

В пятницу и в выходные автоинспекторы проведут рейды по массовой проверке водителей на предмет управления автомобилем в состоянии опьянения.

Если вы видите, что автомобилем управляет нетрезвый водитель, позвоните в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44