В Петрозаводске пройдут соревнования по пилотированию дронов

Соревнования по управлению дронами состоятся в Петрозаводске в технопарке «Кванториум Сампо».

В рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» Федерация гонок дронов России совместно с Детским технопарком «Кванториум Сампо» при поддержке Минпромторга РК объявляют регистрацию на открытый турнир Республики Карелия «Гонки дронов. Технический симулятор».

Соревнования пройдут 25 октября в детском технопарке на игровом симуляторе DCL-The Game «Кванториум Сампо», сообщает Минпромторг Карелии. К участию приглашаются дети старше 10 лет и взрослые.

В январе текущего года президент РФ поручил обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения к 2030 году технологического лидерства в ней. В 2024 году разработан национальный проект «Беспилотные авиационные системы», который направлен на развитие в стране отрасли беспилотных авиационных систем, их разработку и серийное производство, а также подготовку соответствующих кадров.

Для принятия участия необходимо заполнить форму регистрации:

Напомним, недавно стартовало первенство детей со всей Карелии по баскетболу.